L'intelligence artificielle au service de l'approximation

📜 Le Manifeste de l'IA à La RACHE

1. ChatGPT est notre seule source de vérité Stack Overflow, c'est has-been. La documentation officielle, c'est pour les faibles. ChatGPT/Copilot ont toujours raison, même quand ils inventent des APIs qui n'existent pas. "Si ChatGPT le dit, ça doit être vrai. Si ça compile pas, c'est que ton environnement est mal configuré."

2. Ne jamais lire le code avant de commit Lire le code généré par l'IA, c'est douter de son intelligence supérieure. Un vrai développeur La RACHE copie-colle en aveugle et merge directement en prod. "Cmd+C / Cmd+V / Git push --force. La sainte trinité du développement moderne."

3. Plus le prompt est vague, mieux c'est Oubliez les guides de "prompt engineering" qui recommandent la précision. À La RACHE, on privilégie le flou artistique : "fais moi un truc qui marche"

"répare le bug"

"jsp comment faire"

"fait le code" "Un bon prompt ne doit jamais dépasser 5 mots. Idéalement 2."

4. Accepter toutes les suggestions Copilot (Tab compulsif) Copilot propose du code ? Appuyez sur Tab. Sans réfléchir. Sans lire. C'est la voie. Statistiques d'un vrai développeur RACHE : 97% de code généré par Copilot

2% de commentaires "// TODO: comprendre ce que ça fait"

1% de code écrit à la main (par erreur)

5. Les hallucinations sont des fonctionnalités ChatGPT invente une librairie ? Un framework imaginaire ? Des fonctions qui n'existent pas ? C'est pas un bug, c'est de la vision. L'IA est en avance sur son temps. Exemples d'hallucinations légendaires : react-ultra-next-turbo-14 - Framework du futur (pas encore sorti)

- Framework du futur (pas encore sorti) axios.superFetch() - Méthode révolutionnaire (n'existe pas)

- Méthode révolutionnaire (n'existe pas) python antigravity --quantum - Import philosophique

6. Tester c'est douter Si l'IA a généré le code, il est forcément bon. Les tests unitaires sont pour ceux qui n'ont pas confiance en l'intelligence artificielle. "Code coverage : 0%. Confiance en l'IA : 100%. C'est ça la vraie agilité."